El Aston Villa aprovecha al máximo el error de Sommer y vuelve a saber lo que es ganar

El Aston Villa por fin vuelve a saber lo que es ganar. El ganador de la Europa League de Birmingham fue demasiado fuerte este miércoles para el Club Brujas en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League: 2-3. Ian Maatsen fue titular en el Villa, mientras que Marco Bizot y Lamare Bogarde, que entró como suplente, empezaron en el banquillo.

John McGinn firmó a los once minutos el primer gol en la Champions League de esta temporada. El centrocampista escocés colocó el balón de forma brillante en la escuadra inferior izquierda, sin que Yann Sommer pudiera hacer nada. El Club Brujas reaccionó y logró empatar gracias a un remate raso y colocado de Hugo Vetlesen.

El Villa recuperó la ventaja a mitad de la primera parte. Emiliano Buendía se desmarcó con inteligencia dentro del área y después batió a Sommer desde cerca. La situación empeoró aún más para el Club Brujas cuando Sommer, que salió de su portería, calculó mal un balón largo y Nicolas Jackson pudo seguir la jugada para empujar el 1-3.

El Club Brujas volvió a tener esperanza cuando el balón fue señalado en el punto de penalti tras una mano. Nicolo Tresoldi marcó después para el equipo local. Los aficionados del gigante belga volvieron a creer en la sorpresa y se volcaron con el equipo. El Villa también empezó a sufrir cada vez más presión.

El héroe del penalti, Tresoldi, estuvo muy cerca del empate de cabeza poco después del 2-3. Sin embargo, tuvo la mala fortuna de encontrarse con el portero Zion Suzuki. Poco después, Bogarde hizo su entrada en el Villa, que tras el descanso fue mucho menos dominante.

El Club Brujas aumentó la presión en los últimos diez minutos y generó con frecuencia situaciones peligrosas ante la portería de Suzuki. El Aston Villa resistió y suma de inmediato tres puntos en el arranque de la Champions League.

Un importante impulso moral para el equipo de Unai Emery, ya que todavía no había ganado ni una sola vez en la Premier League. De hecho, el ganador de la Europa League ni siquiera había marcado todavía en tres jornadas.