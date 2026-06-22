El Arsenal pone a prueba la postura del París Saint-Germain con una oferta desorbitada

El Arsenal prepara una fuerte ofensiva en el mercado de verano para reforzar su ataque. Su prioridad es el extremo del París Saint-Germain Bradley Barcola, y planea ficharlo antes del inicio de la próxima temporada.

Según CaughtOffside, que cita fuentes del mercado de agentes, el club londinense prepara una oferta de unos 80 millones de euros para fichar al internacional francés, seguido por varios grandes de Europa.

Varios equipos de la Premier League le siguen de cerca, pues podría dejar el PSG si llega una oferta que cumpla sus exigencias económicas.

El técnico Mikel Arteta ve en él más velocidad y eficacia para el ataque.

Aunque ya cuenta con jugadores ofensivos de nivel, el club busca un extremo que compita con Gabriel Martinelli, alivie la carga de Bukayo Saka y aporte variantes en los partidos clave.

Parkola, de 23 años, cumple esos requisitos: velocidad, técnica y experiencia en Champions.

Según Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 70 millones de euros y su contrato con el PSG vence en 2028, lo que da al club francés una posición negociadora sólida.

En la temporada 2025-2026, pese a no ser titular fijo, ha marcado 11 goles y dado una asistencia en la Liga francesa.

Su frustración por la suplencia, especialmente en la final de la Champions, alimenta su deseo de cambio.

Su agente negocia la renovación, pero su descontento por no jugar los partidos clave abre la puerta a ofertas del extranjero.

El Arsenal prepara una oferta de unos 80 millones, pero el PSG no bajará de 100 millones, lo que puede complicar las negociaciones.

Sin embargo, varios grandes europeos —Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern de Múnich y Barcelona— también vigilan su situación, lo que podría desencadenar una puja si el PSG decide negociar.

A pesar de la complejidad de la operación, el interés del Arsenal parece firme: no ven a Parkola como un simple refuerzo, sino como un jugador capaz de aportar desde el primer día, con gran potencial y la experiencia necesaria para competir en la élite europea.

La clave será si el PSG escucha ofertas o prefiere retener a su estrella.