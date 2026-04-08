El árbitro Sander van der Eijk está harto de un jugador molesto del Ajax: «¡Que no juegue!»

Las imágenes de ESPN mostraron el papel del árbitro Sander van der Eijk en el Ajax-FC Twente (1-2). Se le ve discutiendo con un jugador local y expulsándolo en varias ocasiones.

Fue una tarde frustrante para el Ajax en el Johan Cruijff ArenA, impotente ante un Twente que con esta victoria asciende al cuarto puesto de la Eredivisie.

Primero, Sean Steur se acerca y le grita: «Es un deporte de hombres, ¿no, árbitro?». Van der Eijk responde con frialdad: «Claro, yo también pito en las categorías masculinas».

Acto seguido se acerca Mika Godts, quien es advertido de mantener la distancia. «¿Qué, que me vaya?», responde frustrado. Poco después, el colegiado llama al capitán, Youri Baas: «Hablamos nosotros. Aleja a Mika».

Poco después Godts vuelve a protestar; está convencido de que es una injusticia. «Si le preguntas a cien árbitros, te lo pitarán cien veces. Ya sabes cómo es», responde Van der Eijk.

Al ver que Godts no ceja, Van der Eijk responde, visiblemente irritado: «Mika, eso está en el reglamento. Te lo envío, son 130 páginas y 17 líneas», concluye con tono cínico.