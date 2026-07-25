El amigo de Cristiano Ronaldo se ofrece al Al-Hilal saudí

Los movimientos continúan en los despachos del Al Hilal saudí, que sigue estudiando más de una opción ofensiva de gran nivel, en su afán por reforzar sus filas antes del inicio de la nueva temporada, en medio de sorpresas sucesivas en el mercado de fichajes.

Y parece que la directiva del "Líder" ya no se limita a esperar a los jugadores que sitúa entre sus máximas prioridades, sino que ha comenzado a recibir ofertas directas de los agentes de varias estrellas europeas, dada la posición que el club ha alcanzado en el panorama mundial.

Según reveló el fiable periodista italiano Gianluca Di Marzio, el portugués Pedro Neto, extremo del Chelsea inglés, fue ofrecido al Al Hilal por parte de su célebre agente Jorge Mendes, allanando el camino para un posible traspaso a la Roshn Saudi League durante el actual mercado de fichajes de verano.

Este movimiento llega en un momento en el que el Al Hilal sigue persiguiendo a más de un nombre destacado para reforzar su línea de ataque, después de haber logrado el fichaje del neerlandés Cyriel Dessers, mientras continúa observando otras varias opciones europeas.

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Y aunque el hecho de que el jugador haya sido ofrecido al Al Hilal no significa que existan negociaciones oficiales hasta el momento, la entrada del nombre de Pedro Neto en la lista de opciones confirma que el club saudí está estudiando todas las oportunidades disponibles antes de cerrar su próximo fichaje ofensivo, especialmente ante el deseo del técnico Simone Inzaghi de contar con más de un extremo veloz capaz de ejecutar su estilo basado en las transiciones ofensivas y la presión alta.

Pedro Neto es uno de los extremos portugueses más destacados de los últimos años, ya que se caracteriza por su gran velocidad y su habilidad en los duelos individuales, además de su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva, lo que lo convierte en una opción adecuada para el proyecto del Al Hilal en la nueva temporada.