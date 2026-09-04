El club Al-Ittihad anunció esta noche su aprobación a la salida del jugador Stefan Cleeren, después de que la directiva del "Decano" decidiera permitirle el traspaso a las filas del club belga Beveren en calidad de préstamo, en el marco de las gestiones del club para brindarle una mayor oportunidad de vivir una nueva experiencia profesional.

El Al-Ittihad confirmó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que la directiva del club aceptó la solicitud del Beveren de contratar a Cleeren mediante el sistema de préstamo hasta el final de la temporada actual, con lo que el jugador abandona temporalmente las filas de los "Tigres" e inicia una nueva experiencia en los campos belgas.

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El préstamo se produce ante el deseo del Al-Ittihad de dar al jugador la oportunidad de participar en mayor medida y adquirir más experiencia, especialmente porque el traspaso a un nuevo equipo puede proporcionarle un mayor espacio para desarrollarse y conseguir minutos de juego con regularidad.

Se espera que Cleeren continúe su trayectoria con el Beveren hasta el final de la temporada, para luego regresar al Al-Ittihad tras concluir el periodo de cesión, salvo que surjan novedades respecto a su futuro durante el próximo periodo.

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La directiva del Al-Ittihad se preocupó por dirigir un mensaje de apoyo al jugador antes de afrontar su nueva experiencia, deseándole éxito y que aproveche su etapa en el club belga, de forma que le ayude a mejorar su nivel y regresar con más experiencia.

La salida de Cleeren se enmarca en las gestiones que lleva a cabo el Al-Ittihad para administrar mejor su plantilla, ya sea reforzando el equipo con nuevos elementos o dando a algunos jugadores la oportunidad de vivir experiencias en el extranjero que les ayuden a desarrollarse, ante la fuerte competencia que atraviesa el equipo durante la temporada actual.

De este modo, Stefan Cleeren inicia un nuevo capítulo en su trayectoria lejos del Al-Ittihad, tras obtener la aprobación del club para su traspaso al Beveren belga hasta el final de la temporada, en medio de las esperanzas de que la nueva experiencia le brinde una mayor oportunidad de desarrollarse y mostrarse con más fuerza.