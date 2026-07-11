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El Al-Hilal supera lo imaginable... Una oferta «desorbitada» para arrebatar a Rafeina al Barcelona

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¿Aceptará el jugador esta oferta tan generosa?

Este sábado por la tarde, varios medios informaron que el Al-Hilal saudí avanzó en el fichaje del brasileño Raphinha, estrella del Barcelona.

El club ya había mostrado interés en ficharlo, pero Raphinha y el Barcelona se mantuvieron firmes.

Según Sport, el Al-Hilal le ofrecería 50 millones de euros por temporada, más de cuatro veces su salario en el Barça.

Lee también: Sorpresa mayúscula: amenaza de cirugía para Al-Dosari y Timbuktu.

El brasileño cobra 12 millones de euros por temporada en el Barça, por lo que el Al-Hilal quiere tentarlo con un sueldo muy superior.

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Según el diario, cercano al Barça, el jugador quiere seguir en los planes del técnico alemán Hans Flick, pero la oferta es difícil de rechazar.

En los próximos días podrían llegar novedades sobre su futuro, ya que su contrato expira en 2028.

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