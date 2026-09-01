El Al Ahly egipcio anunció este martes la renovación del contrato de su guardameta Mostafa Shobier, poniendo fin así a la polémica sobre el futuro del jugador, que recibió varias ofertas tras su participación en el último Mundial con la camiseta de Egipto.

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El Al Ahly señaló en un comunicado oficial: "Mostafa Shobier, guardameta del primer equipo de fútbol del club Al Ahly, tras el entrenamiento de hoy, extendió su contrato con el club hasta el año 2029".

Y añadió: "Esto tuvo lugar durante la reunión que reunió al jugador con el doctor Essam Serag, presidente del sector de contrataciones, quien concluyó todos los trámites administrativos y financieros conforme a las normas del club en este asunto. Y ello en plena coordinación con el capitán Wael Gomaa, director de fútbol. El jugador mostró su alegría por extender su contrato y continuar su trayectoria con el Al Ahly durante los próximos años".

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El anterior contrato de Mostafa Shobier finalizaba al término de la presente temporada, y los últimos meses fueron testigos de negociaciones entre ambas partes antes de alcanzar un acuerdo oficial.







