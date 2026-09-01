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El Al Ahly anuncia una decisión oficial sobre el futuro de Mostafa Shoubir

Fichajes
Al Ahly SC vs Smouha SC
Al Ahly SC
Smouha SC
Premier League
M. Shobeir
Egipto

Recibió varias ofertas tras su participación en el Mundial

El Al Ahly egipcio anunció este martes la renovación del contrato de su guardameta Mostafa Shobier, poniendo fin así a la polémica sobre el futuro del jugador, que recibió varias ofertas tras su participación en el último Mundial con la camiseta de Egipto.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

El Al Ahly señaló en un comunicado oficial: "Mostafa Shobier, guardameta del primer equipo de fútbol del club Al Ahly, tras el entrenamiento de hoy, extendió su contrato con el club hasta el año 2029".

Y añadió: "Esto tuvo lugar durante la reunión que reunió al jugador con el doctor Essam Serag, presidente del sector de contrataciones, quien concluyó todos los trámites administrativos y financieros conforme a las normas del club en este asunto. Y ello en plena coordinación con el capitán Wael Gomaa, director de fútbol. El jugador mostró su alegría por extender su contrato y continuar su trayectoria con el Al Ahly durante los próximos años".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

El anterior contrato de Mostafa Shobier finalizaba al término de la presente temporada, y los últimos meses fueron testigos de negociaciones entre ambas partes antes de alcanzar un acuerdo oficial.



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