El Ajax ya ha cerrado definitivamente su segundo fichaje del verano

El Ajax ha fichado a Jano Monserrate. El centrocampista del Atlético de Madrid está en Ámsterdam y firmará hasta 2030, según Voetbal International y Marca.

El miércoles, AS y Marca ya informaron de que el Ajax se encontraba en negociaciones avanzadas para el fichaje de Monserrate. Ahora, por tanto, el acuerdo ya es oficial.

Al jugador aún le quedaba un año de contrato en Madrid, donde debutó la temporada pasada con el primer equipo (dos partidos).

El centrocampista ofensivo, de 20 años, también ha jugado con la selección española sub-19.

Se trata de una apuesta personal del director técnico Jordi Cruijff, quien cuenta con una amplia red de contactos en España, donde se crió y trabajó durante años.

Se desconoce la cifra exacta que el Ajax pagará al Atlético por el mediapunta, que se convierte en el segundo fichaje de Cruijff este verano tras Fouad Zahouani.