El Ajax ve marcharse a un talento tras once años

Zakaria Ouazane deja el Ajax, según se desprende de una publicación en Instagram este martes. Mike Verweij, de De Telegraaf, informó el lunes de que el hermano de Abdellah Ouazane, que actualmente está causando una gran impresión en la pretemporada, se incorporará a la cantera conjunta de FC Twente y Heracles Almelo.

«Después de once maravillosos años, ha llegado el momento de despedirme del club que para mí ha sido mucho más que solo un lugar para hacer deporte. Lo que empezó con un niño de nueve años que saltaba al campo lleno de entusiasmo se convirtió en una etapa repleta de experiencias valiosas, amistades y bonitos recuerdos que siempre atesoraré», escribe el delantero saliente en Instagram.

«Esta decisión no ha sido nada fácil, ya que el Ajax siempre ha sido una parte importante de mi vida», subraya Zakaria Ouazane en su mensaje de agradecimiento. «Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años, desde entrenadores y compañeros hasta el cuerpo técnico. Todos habéis contribuido a mi desarrollo, tanto dentro como fuera del campo, y me habéis ayudado a crecer como persona».

«El Ajax siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y recuerdo con mucha gratitud el tiempo que he pasado aquí. Le deseo al club y a todos los implicados lo mejor para el futuro», concluye el jugador del Ajax su mensaje a los aficionados del club.

Zakaria Ouazane disputó la pasada temporada trece partidos con el Jong Ajax en la Keuken Kampioen Divisie, en parte debido a una larga serie de lesiones. Logró marcar un gol.

El atacante parecía estar el año pasado camino del Real Madrid, pero aquella operación no salió adelante. Su contrato con el Ajax se extendía hasta el verano de 2027.