Zakaria Ouazane deja el Ajax, según se desprende este martes de una publicación en Instagram. Mike Verweij, de De Telegraaf, informó el lunes de que el hermano de Abdellah Ouazane, que actualmente está causando una gran impresión en la pretemporada, se incorporará a la cantera conjunta de FC Twente y Heracles Almelo.

«Después de once maravillosos años, ha llegado el momento de despedirme del club que para mí ha sido mucho más que solo un lugar para practicar deporte. Lo que comenzó con un niño de nueve años que saltó al campo lleno de entusiasmo se convirtió en una etapa repleta de experiencias valiosas, amistades y bonitos recuerdos que siempre atesoraré», escribe el delantero saliente en Instagram.

«Esta decisión no ha sido nada fácil, ya que el Ajax siempre ha sido una parte importante de mi vida», subraya Zakaria Ouazane en su mensaje de agradecimiento. «Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años, desde entrenadores y compañeros de equipo hasta el cuerpo técnico. Todos vosotros habéis contribuido a mi desarrollo, tanto dentro como fuera del campo, y me habéis ayudado a crecer como persona.»

«El Ajax siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y recuerdo con mucha gratitud el tiempo que he pasado aquí. Le deseo lo mejor en el futuro al club y a todos los que forman parte de él», concluye el jugador del Ajax en su mensaje a los aficionados del Ajax.

Zakaria Ouazane disputó la pasada temporada trece partidos con el Jong Ajax en la Eerste Divisie, en parte debido a sus frecuentes problemas de lesiones. Marcó un gol.

El atacante parecía encaminado el año pasado al Real Madrid, pero aquella operación no llegó a concretarse. Su contrato con el Ajax se extendía hasta el verano de 2027.