El Ajax tiene un generoso gesto con el FC Volendam

El Ajax tiene un gesto generoso con el FC Volendam, según asegura De Telegraaf. La recaudación íntegra de la venta de entradas del amistoso en el Kras Stadion irá destinada al club de la Keuken Kampioen Divisie.

El club de Ámsterdam quiere agradecer de esta manera al FC Volendam la hospitalidad en la recta final de la pasada temporada. El Ajax pudo utilizar prestado el estadio del pueblo pesquero para los duelos ante el FC Groningen y el FC Utrecht en el playoff por el fútbol europeo.

«Estamos muy agradecidos al Ajax por ello. Los ingresos televisivos son para el Ajax y nosotros nos quedamos con los ingresos del estadio. Es un reparto muy bonito», declaró al diario matinal el director técnico del FC Volendam, Patrick Busby.

«La directiva del Ajax nos ha hecho saber varias veces, como club y a todos los empleados, lo agradecida que está. Quedaron enormemente satisfechos con la hospitalidad. Y también con nuestro césped, que superó sin problemas tres partidos en una semana. El Ajax ha demostrado de muchas maneras lo satisfecho que estaba», añadió el agradecido Busby.

El director del Volendam recibió como agradecimiento un regalo de la directiva del Ajax. «Pudimos ir con todo el personal a uno de los conciertos de Harry Styles». El Ajax tuvo que trasladarse para el playoff porque Harry Styles ofreció diez conciertos en el Johan Cruijff ArenA y, por tanto, el estadio no podía utilizarse para partidos.

Que Ajax y FC Volendam fueran a disputar un amistoso ya estaba previsto desde hacía tiempo. «Al Ajax le pareció bonito jugar ya el domingo el amistoso entre los primeros equipos y a nosotros, por supuesto, también. Es un bonito cierre de la pretemporada, antes de que vuelva a empezar la liga».

Busby subraya que su club quiere dar pasos en el intercambio de conocimientos entre los entrenadores de ambos clubes. «Queremos dar verdaderamente pasos en eso. Además, tengo muy buena relación con Jordi Cruijff y antes también con Alex Kroes. De ahí ya han salido cosas bonitas, como el regreso de Kayden Wolff. En ese sentido, estoy muy satisfecho con la colaboración».