El Ajax sigue esperando fichar a Marc-André ter Stegen, pero hay un gran obstáculo

El Ajax sigue esperando la llegada de Marc-André ter Stegen, según Mundo Deportivo. Sin embargo, su salario de 34 años es un gran obstáculo para el acuerdo.

El mes pasado, Voetbal International confirmó su interés, y Jordi Cruyff busca un guardameta experimentado para el próximo mercado.

El alemán quedó relegado en el Barça y fue cedido al Girona en invierno, donde apenas jugó por una lesión en el isquiotibial.

Hace semanas, Mundo Deportivo informó que el alemán podría dejar el Barcelona. En el Ajax se reencontraría con Míchel.

El técnico español ya fue presentado como nuevo entrenador del conjunto de Ámsterdam, donde ambos coincidieron la temporada pasada en el Girona.

A Míchel le encantaría llevárselo al Johan Cruijff ArenA, pero la clave es si resulta factible. Según Mundo Deportivo, el gran obstáculo es su altísimo salario.

De hecho, Ter Stegen no es el único portero vinculado al Ajax: Voetbal International mencionó a Mark Flekken y, el jueves, Sport añadió a Yann Sommer, de 37 años, a la lista.