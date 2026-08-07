El Ajax está abierto a una salida de Youri Baas si este verano llega una buena oferta. Según el periodista que sigue la actualidad del club Mike Verweij, de De Telegraaf, el defensa de 23 años es en cierta medida el gran perjudicado en Ámsterdam.

Verweij analiza la situación en el pódcast Kick-off, en el que también se aborda una posible salida de Josip Sutalo. El defensa croata habría recibido varias ofertas, según medios de su país, entre ellas una propuesta del Benfica.

“También escuché que hay algunos otros que pueden salir y que el Ajax incluso estaría dispuesto a plantearse una oferta por Youri Baas si llega”, añade Verweij.

Según el periodista, la posición de Baas dentro de la plantilla ha cambiado desde el regreso de Daley Blind. “Baas parece haberse convertido un poco en el gran perjudicado”, afirma Verweij, que al mismo tiempo subraya que el entrenador Míchel Sánchez confía en el defensa zurdo.

“Después del partido contra el Shelbourne también estuvimos hablando con Míchel Sánchez, y tiene mucha confianza en Baas. Le ve mucho potencial.”

A pesar de esa confianza, el Ajax no descarta una venta si un club interesado se presenta con una propuesta atractiva. “Sí creo que, si llega una buena oferta, entonces una venta también pasará a ser negociable”, concluye Verweij.

Baas también fue vinculado anteriormente con el PSV, pero un traspaso a Eindhoven no es realista. “A no ser que vengan con un gran saco de dinero”, dice Verweij sobre un posible intento del PSV. “Creo que el Ajax quiere venderlo a cualquiera, salvo a los rivales en Países Bajos.”