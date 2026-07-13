El Ajax llega a un acuerdo verbal con el delantero de la Juventus

El Ajax ha alcanzado un acuerdo verbal con Diego Pugno, según Fabrizio Romano y Matteo Moretto. El delantero de la Juventus, de 20 años, está ilusionado con jugar en la Eredivisie.

Milita en el Juventus Next Gen (grupo B de la Serie C), destaca por su técnica, visión de juego y capacidad para marcar tanto dentro como fuera del área.

El delantero, de 1,86 metros, llegó a la cantera de la Juventus en 2021 y tiene contrato hasta 2026. Debutó con el primer equipo en diciembre de 2024 y acumula seis minutos de juego.

Aún se desconoce la cifra que el Ajax está dispuesto a pagar y los términos del contrato. Transfermarkt valora al delantero en 400 000 euros.

Además, el Ajax sigue a Marcos Leonardo y ya contactó con el jugador del Al-Hilal para ficharlo o cederlo.

Leonardo, fichado en 2024 por 40 millones de euros procedente del Benfica, ya ha hablado con el director técnico Johan Cruijff y se muestra abierto a fichar por el Ajax, con una nueva reunión prevista pronto.

El Ajax ya vio cómo Wout Weghorst se marchaba al FC Twente, y Kasper Dolberg podría salir este verano.