El Ajax dio un paso firme hacia una plaza en el playoff de la Conference League en el partido de ida ante el Shelbourne FC. El conjunto de Ámsterdam dominó desde el pitido inicial y se escapó hasta un claro 3-0, pero encajó un gol innecesario en la recta final: 3-1 al término del encuentro. La vuelta se jugará el próximo jueves en Irlanda.

Míchel, de forma llamativa, dejó en el banquillo de inicio a casi todos sus fichajes veraniegos. Maarten Paes fue el elegido bajo palos por delante del recién llegado Marc ter Stegen, mientras que Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare comenzaron como suplentes; además, Anton Gaaei fue el sustituto de Lucas Rosa en el lateral derecho y Mika Godts, pese a su acuerdo personal con el Paris Saint-Germain, estuvo simplemente en el once inicial. Brandt debutó oficialmente con la camiseta del Ajax al entrar como suplente.

El Ajax salió al ataque desde el pitido inicial y ya dispuso de un penalti a los pocos minutos. Godts fue golpeado por Ali Coote dentro del área, tras lo cual el árbitro dejó seguir en un primer momento, pero después de la intervención del VAR señaló finalmente el punto fatídico.

El atacante belga asumió él mismo la responsabilidad y transformó el penalti en el minuto seis con un disparo tranquilo por el centro: 1-0. El Shelbourne se replegó entonces en masa, pero no logró frenar durante demasiado tiempo los ataques del conjunto de Ámsterdam.

A los veinte minutos, Wijndal se quedó a las puertas del remate tras un pase filtrado de Steven Berghuis, pero dos minutos después sí llegó el gol. Berghuis volvió a enviar un excelente balón largo hacia Wijndal, que controló muy bien la pelota dentro del área y, ya en la caída, puso el 2-0 con la pierna derecha.

El Ajax siguió siendo claramente superior y tuvo una gran ocasión para hacer el tercero por medio de Oscar Gloukh. El centrocampista recibió tras una jugada por la izquierda, pero su remate suave apenas generó problemas al portero Conor Beach, tras lo cual Wijndal mandó por encima del larguero un centro de Gaaei justo antes del descanso.

Tras la reanudación, el Ajax volvió a golpear pronto. En el minuto cincuenta, Berghuis puso un centro cerrado desde la derecha y Dolberg, con un desmarque inteligente, se anticipó a su marcador para empujar el balón de cerca al fondo de la portería de Beach: 3-0.

Poco después, Godts tuvo desde los once metros la oportunidad de marcar su segundo gol de la noche, después de que un defensa del Shelbourne cometiera mano. Godts lanzó el penalti de forma extremadamente débil y Beach logró detenerlo.

Leonardo dispuso después de varias ocasiones para marcar su primer gol con el Ajax, pero el brasileño remató fuera hasta en tres ocasiones. El Shelbourne recortó distancias de forma inesperada en el minuto 84: Paes detuvo inicialmente el disparo de Coote, tras lo cual Kelly envió el rechace al fondo de la red y puso el 3-1.