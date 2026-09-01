Thilo Kehrer terminará la temporada en el Ajax. El experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano informó este martes en X, con su ya conocido 'here we go', de que el club de Ámsterdam ha llegado a un acuerdo verbal con el defensa del AS Mónaco.

Kehrer llega cedido desde el Mónaco y, según Romano, ya ha firmado el acuerdo de cesión. En el reconocimiento médico del internacional alemán en 28 ocasiones no salió a la luz ningún problema.

El Algemeen Dagblad ya informó este martes de que Kehrer es un candidato importante para reforzar la defensa. Según se informa, la cantidad que el Ajax debe pagar por la cesión asciende a dos millones de euros y no se ha pactado una opción de compra.

Kehrer, de 29 años, tiene contrato con el AS Mónaco hasta mediados de 2028, donde en los primeros partidos de liga tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo.

Ajax y Mónaco aún tienen que confirmar oficialmente el acuerdo de cesión. La expectativa es que pronto haya humo blanco desde Ámsterdam.

Kehrer puede desempeñarse tanto en el centro de la defensa como en la posición de lateral derecho y, además, aporta la experiencia necesaria. El alemán pasó por las categorías inferiores del VfB Stuttgart y el Schalke 04 y después se ganó un traspaso al Paris Saint-Germain.

En 2022, Kehrer dio el salto al West Ham United, tras lo cual dos años más tarde recaló primero en calidad de cedido en el Mónaco. Posteriormente, el club francés lo fichó de manera definitiva. Kehrer también disputó 28 partidos con la selección alemana a lo largo de su carrera.