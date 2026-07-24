Míchel se echó a reír el jueves cuando en Ziggo Sport le preguntaron por Marc-André ter Stegen. El entrenador del Ajax no puede negar que existe interés en el portero del FC Barcelona.

«Esa noticia la conoce todo el mundo», afirmó Míchel con una sonrisa en el rostro, poco antes del encuentro europeo con el FK Vojvodina. «Es un jugador en el que estamos interesados. Pero todavía no está aquí».

«Lo único que puedo decir es que estoy contento con los porteros que sí están. Sigo trabajando para mejorar al Ajax. Sobre los fichajes, Jordi Cruijff sabe lo que necesitamos», explicó el técnico, dejando la pelota en el tejado del director deportivo del Ajax.

El Ajax quiere incorporar a Ter Stegen cedido por el Barcelona y cubrir una parte de su salario. Sin embargo, debido a problemas fiscales, ambos clubes todavía no han firmado un acuerdo de cesión.

Mundo Deportivo informó el martes de que el Ajax empieza a perder la paciencia con Ter Stegen. Por otro lado, existe la esperanza de que el portero alemán (34) sea presentado próximamente en Ámsterdam.

«Con el Ajax vamos a por las mejores opciones posibles. Y estoy contento con la plantilla que hay ahora», Míchel tiene mucha confianza en los jugadores que han comenzado la nueva temporada.