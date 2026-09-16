El Ajax desata de repente el debate en los medios españoles

El Ajax empieza a mostrar cada vez más claramente la mano de Míchel, según Mundo Deportivo. El diario deportivo catalán está impresionado por la evolución reciente en Ámsterdam y cree que el equipo puede pelear seriamente por el título de liga.

«El Ajax de Míchel ha alcanzado su velocidad de crucero», titula Mundo Deportivo este miércoles. Según el periódico, parece como si la actual plantilla llevara años junta, cuando Míchel solo lleva unos meses trabajando en su nuevo proyecto.

El análisis español llega tras la convincente victoria sobre el Willem II (5-1). El Ajax tuvo el martes un setenta por ciento de posesión y llegó hasta un total de 33 disparos. Aunque los de Ámsterdam ya se fueron al descanso con un 2-0, el equipo siguió buscando claramente más goles también en la segunda parte.

Mundo Deportivo también destaca la productividad del Ajax en los últimos cuatro partidos de liga. El equipo marcó cuatro goles contra el Telstar, uno contra el PSV y cinco tanto frente al Fortuna Sittard como al Willem II.

En esa serie, el Ajax solo perdió contra el PSV (1-3). El periódico concluye que el equipo de Míchel mereció más en ese partido. En los otros tres encuentros sumó nueve puntos y marcó catorce goles. También se destaca específicamente al defensa Youri Baas por sus sólidas actuaciones en la zaga del Ajax.

El diario español subraya que el camino hacia el título de liga aún es largo y que el vigente campeón, el PSV, cuenta con calidad suficiente para mantener al Ajax a raya. Aun así, Mundo Deportivo ve claras similitudes con el Girona de Míchel: «En el Girona ya vimos que un equipo de Míchel, una vez que los resultados acompañan al buen fútbol y se alcanza la “velocidad de crucero”, puede ser prácticamente imparable».