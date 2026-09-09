«El Ajax debe prescindir de este jugador y ofrecerle una función adecuada»

Henk Spaan duda de que Steven Berghuis todavía pueda aportar algo a Ajax esta temporada. Así lo escribe el columnista en su columna para Het Parool. Spaan aconseja a la directiva del club ofrecer al zurdo otra función adecuada.

A finales de agosto, Voetbal International informó de que Ajax estaba abierto a una salida de Berghuis, siempre que se presentara una buena oferta por él y el veterano también pudiera alcanzar un acuerdo personal. No se sabe si realmente ha habido interés en Berghuis.

Sin embargo, Spaan aconseja a Ajax mantener en el club al delantero de 34 años. “La temporada pasada, Berghuis impresionó con una declaración llamativa tras la pérdida de puntos contra el FC Twente. ‘No es lo suficientemente buena, esta plantilla’. Viendo a los jugadores que ha fichado Jordi Cruijff y su nivel medio, Berghuis tenía razón”, escribe el columnista.

“Eso no quita que su etapa en el primer equipo esté más o menos acabada”, afirma Spaan, que opina que Berghuis ya ha dejado atrás sus mejores años como futbolista. “Jugar contra el PSV es distinto a superar a un jugador del Telstar. La primera vez que se quedó corto fue tras una arrancada y un pase de Bouwman, cuando el extremo derecho necesitó demasiado tiempo para controlar el balón.”

Con poco menos de media hora en el reloj, Berghuis dejó pasar la oportunidad de poner al Ajax 2-1 arriba en el gran partido, algo que también vio Spaan. “La segunda vez que no respondió fue en el momento en que Brandt disparó a portería y Berghuis podría haber empujado el balón dentro. Así que yo digo seguir seleccionando y ofrecerle una función adecuada. La inteligencia es una cualidad, también en el fútbol.”

El entrenador Míchel cuenta actualmente con cuatro opciones entre las que elegir para la posición de extremo derecho. Además de Berghuis y Victor Edvardsen, el recién llegado Viktor Tsygankov también puede desempeñarse excelentemente como atacante por la banda derecha. Rayane Bounida, actualmente lesionado, jugó con regularidad en esa posición la temporada pasada.

El próximo sábado, Ajax afrontará un partido fuera de casa contra el Fortuna Sittard en la Eredivisie. Los de Ámsterdam ocupan actualmente la séptima posición, aunque todavía tienen pendiente un partido aplazado contra el Willem II.