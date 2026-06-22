«El Ajax busca un lateral izquierdo en el FC Barcelona»

Según Mundo Deportivo, el Ajax sigue a Jofre Torrents. El Barça cederá al lateral de 19 años para que gane experiencia.

Torrents ya trabajó con el técnico Hansi Flick en la pretemporada anterior y ha disputado 110 minutos en cuatro partidos con el primer equipo, aunque una lesión de tobillo le impidió jugar gran parte de la segunda vuelta.

Ahora está recuperado y el Barça le ofrece salir cedido. El Ajax, donde el director técnico Jordi Cruyff busca reforzar el lateral izquierdo, sigue de cerca su situación.

Oleksandr Zinchenko sufrió una grave lesión de rodilla poco después de su llegada, por lo que podría marcharse, al igual que Takehiro Tomiyasu. Owen Wijndal también parece con salida este verano.

El club tiene avanzado el fichaje de Caio Henrique, quien llega del AS Mónaco por nueve millones de euros.

El nuevo técnico, Míchel, también podría usar a Lucas Rosa como lateral izquierdo. El defensa brasileño es en origen lateral derecho, pero la temporada pasada jugó con frecuencia en el lado izquierdo de la defensa del Ajax.