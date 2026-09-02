El Ajax anuncia dos nuevos fichajes en un cuarto de hora

Thilo Kehrer es jugador del Ajax, según han anunciado los de Ámsterdam a través de los canales oficiales. El defensa de 29 años llega cedido por el AS Monaco hasta el final de la temporada. También se ha hecho oficial la llegada de Gerónimo Spina (21), que jugará principalmente en el Jong Ajax.

«Thilo es un jugador muy profesional y de gran nivel que aporta mucha experiencia», afirma el director deportivo Jordi Cruijff en la web del Ajax. «Tiene una mentalidad fuerte y está acostumbrado a la presión de rendir al máximo nivel».

«Además, su presencia genera una competencia sana en la defensa, algo que es esencial para el equilibrio y la intensidad dentro de la plantilla».

Kehrer, que llevará el dorsal 6 en el Ajax, reforzará la defensa del equipo neerlandés. Según se informa, la cantidad que el Ajax debe pagar por la cesión asciende a dos millones de euros y no se ha pactado una opción de compra.

Kehrer puede jugar tanto en el centro de la zaga como en el lateral derecho y, además, aporta la experiencia necesaria. El alemán pasó por las categorías inferiores del VfB Stuttgart y el Schalke 04, y posteriormente se ganó un traspaso al Paris Saint-Germain.

En 2022, Kehrer dio el salto al West Ham United, tras lo cual recaló dos años más tarde primero en el Monaco en calidad de cedido. Posteriormente, el club francés lo incorporó en propiedad. A lo largo de su carrera, Kehrer también disputó 28 partidos con la selección alemana.

Gerónimo Spina

Así pues, la llegada de Spina también es ya oficial. El defensa de 21 años firma en el Johan Cruijff ArenA un contrato hasta mediados de 2028, con opción a un año más. «Spina se incorpora con efecto inmediato a la plantilla del Jong Ajax», escribe el Ajax.

Recientemente, De Telegraaf ya informó de que el Ajax no tiene que pagar ninguna cantidad de traspaso al Atlético por Spina. El club español sí puede recibir dinero si el defensa cumple determinadas condiciones vinculadas al rendimiento. Se desconoce hasta qué cantidad pueden ascender esos bonus.