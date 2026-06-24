El agente confirma su salida del Ajax

Ryan van de Pavert jugará la próxima temporada cedido en el SC Cambuur, según informó este miércoles el diario De Telegraaf. El centrocampista, que llega del Ajax sin opción de compra para el recién ascendido equipo frisón, tiene 20 años y contrato en Ámsterdam por tres temporadas más.

El jueves se someterá al reconocimiento médico en el estadio del Cambuur. «Así es», confirma su agente, Nathan van Kooperen, al periódico.

El Ajax no incluyó opción de compra, pues lo ve como un jugador de futuro: sumará experiencia en Leeuwarden para regresar la próxima temporada.

El centrocampista ya estuvo en el banquillo del primer equipo en el tramo final de la pasada temporada, aunque aún no ha debutado. Tiene 24 partidos con el Jong Ajax sin haber marcado.

Puede actuar tanto en defensa como en el centro del campo, aunque en el Ajax se le ve sobre todo como un «número 6».

Ambos clubes aún deben confirmar oficialmente el acuerdo de cesión. Es la tercera vez en poco tiempo que el Ajax hace negocios con el Cambuur: Lucas Jetten y Skye Vink firmaron recientemente un contrato de varios años en Leeuwarden.