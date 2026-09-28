El abogado de Leao: «Nuestro plan siempre ha sido esperar al final del mercado para dejar el Milan»

El abogado de Rafael Leao, Antonio Leo, ha desvelado un detalle sobre la cesión del futbolista portugués al Galatasaray, durante el Workshop de Sportitalia





SUS PALABRAS - Estas fueron las palabras de Antonio Leo sobre los planes del entorno de Leao de cara a la cesión que se concretó al final del mercado: “En estas negociaciones, lo esencial es tener un plan. Nuestro plan era, en cualquier caso, decidir al final del mercado, independientemente del Galatasaray o de otro equipo: todas las partes implicadas conocían esta voluntad. Por eso nosotros, desde el principio, habíamos dicho que nuestra decisión llegaría al final del mercado por una serie de razones, también de oportunidad. Entendéis bien por qué, en los últimos días de mercado pasa de todo”.