El 2021 del Barcelona: los 12 nombres del año

Enero - Carles Tusquets Trias de Bes

El presidente de la comisión económica del club fue nombrado, tal y como los estatutos reflejan, presidente de la Comisión Gestora tras la dimisión de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu el 27 de octubre de 2020. El día siguiente de la dimisión, Tusquets soltó una de las frases con las que será recordado durante muchos años: el empresario aseguró que convocaría elecciones a la presidencia "as soon as possible". Pero fueron pasando los meses y Tusquets allí siguió, agotando su mandato accidental sin poder tomar decisiones trascendentes para el club debido a los límites que le atorgan a ese cargo los mismos estatutos. Inicialmente, convocó las elecciones para el 24 de enero y, de hecho, la precampaña y recogida de firmas de los precandidatos se produjo durante el primer mes del año, pero debido a la evolución de la pandemia se acabaron celebrando el 7 de marzo. En ese mes de enero cayeron de la carrera electoral dos de los exdirectivos de Bartomeu: Xavier Vilajoana y Emili Rousaud. Este último había dimitido a raíz del escándalo del 'Barçagate'.

Febrero - Josep Maria Bartomeu

Cuatro meses después de su dimisión, el ex presidente volvió a escena. Pero no lo hizo de manera voluntaria, sino como consecuencia de la investigación llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre el caso 'Barçagate'. El 26 de febrero, la jueza Alejandra Gil ordenó la entrada y registro en las oficinas del FC Barcelona y de las empresas I3Ventures y Telampartner, además de hacer exactamente lo mismo en los domicilios de Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer, el ex CEO del club Òscar Grau y el ex jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez Ponti. El lunes 1 de marzo se produjo dicha entrada y los Mossos detuvieron al ex presidente y a Masferrer, que pasaron una noche en las dependencias de la policia catalana antes de ser llevados frente a la jueza, ante la que se acogieron a su derecho de no declarar.

Marzo - Joan Laporta

El ex presidente desde 2003 hasta 2010 se volvió a presentar a las elecciones. En 2015 las perdió ante Josep Maria Bartomeu, pero en 2021 consiguió su objetivo de volver a ser presidente arrasando en las urnas. Durante la campaña electoral, el abogado colgó una pancarta gigante en Madrid, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu, en la que se podía leer "Ganas de volver a veros" junto a una fotografía del candidato. Esa lona le dio un empujón extra que le hizo situarse a una larga distancia de sus rivales en la contienda. El 7 de marzo, Laporta se llevó 30.184 votos, el 54% del total; mientras que Víctor Font consiguió 16.679 votos y Toni Freixa terminó tercero con 4.769 apoyos. El día 17 de marzo, el presidente elegido por los socios pudo tomar posesión de su cargo tras varios días de sufrimiento para conseguir unos avales de 124 millones de euros.

Abril - Ronald Koeman

Hubo un período de tiempo en el que el Barça de Ronald Koeman desplegó un buen fútbol y transmitió buenas sensaciones. Tras un inicio de temporada horroroso, llegándose a situar a 12 puntos del líder, el Atlético de Madrid, el equipo masculino remontó en la tabla y se situó con posibilidades de optar al título de Liga. De hecho, incluso el liderato dependió de sí mismo, pero acabó tirándolo por la borda en una derrota incomprensible en el Camp Nou ante el Granada. Sin embargo, durante el mes de abril, el conjunto de Koeman sacó la cabeza, levantó la mano para decir 'aquí estamos' y se plantó en la final de la Copa del Rey, que ganó el 17 de abril en La Cartuja de Sevilla ante el Athletic Club por 4-0, con un Leo Messi estelar. Ese sería el único título de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona.

Mayo - Alexia Putellas

El 2021 fue un año histórico para el primer equipo femenino del Barça. Dirigidas por Lluís Cortés y lideradas por Alexia Putellas, las jugadoras cerraron una temporada única, con un juego extraordinario, habiendo marcado 167 goles en Liga (el segundo conjunto con más goles fue el Real Madrid, con 75) y convirtiéndose en uno de los equipos con el fútbol más atractivo del mundo. El 16 de mayo, en el Gamla Ullevi de Göteborg, el Barça arrasó al Chelsea (4-0) en 35 minutos y logró el título más deseado, la Champions League. Dos semanas después de ganar la Champions, las azulgrana vencieron 4-2 al Levante en la final de la Copa de la Reina, el título que sirvió para completar un triplete histórico. La capitana Alexia Putellas levantó, en diciembre, el Balón de Oro que le acredita como la mejor futbolista del mundo en 2021.

Junio - Eduard Romeu

El vicepresidente económico de Joan Laporta se hizo fuerte durante el mes de junio tras el discurso que hizo ante la primera Asamblea de compromisarios de la nueva era. Romeu pidió a los socios del club permiso para pedir un crédito de 525 millones de euros que la entidad azulgrana necesitaba urgentemente para refinanciar la deuda a corto plazo y pasarla a largo. De no haber sido aprobado dicho crédito, el club hubiese generado impagos con los deudores y, según explicaron los mismos gestores en encuentros privados, se hubiera podido entrar en suspensión de pagos. Es precisamente durante el mes de julio que el club abona parte de la nómina a los futbolistas de la primera plantilla masculina. Sin dinero líquido, el Barcelona no habría podido hacer frente a todo. Eduard Romeu, con su presentación, convenció a los socios para pedir el crédito.

Julio - Mateu Alemany

El principal protagonista del mes de julio en el Barcelona fue Mateu Alemany. El director de fútbol tuvo todas las miradas puestas sobre su persona como principal responsable de la reestructuración de la plantilla masculina. En su mano y en su cabeza estaba el puzle que debía terminar con una ampliación del límite salarial marcado por LaLiga, con algunos fichajes y con la renovación de Leo Messi, que había terminado contrato el 30 de junio pero al que se quería renovar. La estrategia pasaba por reducir buena parte de los salarios, sobre todo los más importantes, empezando por renegociar con los capitanes una rebaja de sueldo, algo que se cumplió con Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba. Salieron cedidos Pjanic, Griezmann y Trincao, se traspasó a Aleñá, Emerson Royal, Junior Firpo, Todibo y se rescindió el contrato de Matheus Fernandes, pero ni así se pudo hacer hueco para el contrato de Messi. Coutinho y Umtiti, con salarios muy altos y con toda la intención de buscarles salida, se acabaron quedando. Mateu, eso sí, fichó a Memphis Depay, al Kun Agüero y a Eric Garcia -que ya estaba hecho desde enero- y firmó las cesiones de los casi invisibles Luuk de Jong y Yusuf Demir.

Agosto - Lionel Messi

Algún día tenía que llegar, pero ocurrió de la peor forma posible. Messi quería renovar y el Barça también deseaba firmar una ampliación de contrato, pero la bonita historia de amor se acabó rompiendo por la imposibilidad de inscribir al argentino por incumplir el límite salarial de LaLiga. Ni con las bajas producidas, el sueldo de Messi, incluso reduciéndolo al 50%, cabía dentro de los márgenes. Sin esperárselo, el 5 de agosto Joan Laporta le comunicó que debía marcharse, un mensaje que dejó en shock al barcelonismo, que a día de hoy sigue echando de menos a su ídolo y al mejor futbolista que ha pasado nunca por el Camp Nou. En una comparecencia convocada para el día 6 de agosto, Messi no pudo contener las lágrimas y se echó a llorar, consciente de que su etapa en el Barça había terminado en seco y contra su voluntad. El argentino tenía que abandonar Barcelona, su ciudad y la de su familia. Un golpe durísimo para todos, también para el club.

Septiembre - Memphis Depay

Las primeras semanas de Memphis en el Barcelona fueron un sueño. Con el '9' en la espalda y con todo el peso del equipo tras la marcha de Messi y Griezmann y la lesión de Ansu Fati, el neerlandés tomó las riendas y ejecutó su mejor etapa hasta ahora vestido de azulgrana. Marcó dos goles y dio una asistencia en sus tres pirmeros partidos de Liga, algo que le convirtió en la nueva -y momentánea- esperanza culé tras la salida de sus principales figuras. Parecía que el delantero sintonizaba con la grada y era capaz de liderar al Barcelona. Memphis generó tanta ilusión en su estreno que ahora, tras varias semanas sin ver portería y sin encajar en el juego del equipo, se ha convertido en una enorme decepción.

Octubre - Ronald Koeman (2)

En mayo fue el protagonista por levantar el título de Copa y por haber sabido remontar una diferencia de puntos enorme en LaLiga, pero Ronald Koeman fue el gran foco del mes de octubre. El equipo no solo no creció sino que se hundió, en juego y resultados, y el entrenador dejó frases como la ya famosa "esto es lo que hay". Incluso fue zarandeado por unos energúmenos en su salida con el coche del Camp Nou, con su familia en el interior del vehículo. Octubre fue un mes definitorio, con tres derrotas en cuatro partidos en la competición regular (incluido el Clásico) y con el equipo al borde de la eliminación en la Champions. Su último partido fue el 27 de octubre en Vallecas, una derrota ante el Rayo que obligó a Laporta a tomar una decisión drástica. Koeman fue destituido en el avión de vuelta a Barcelona.

Noviembre - Xavi Hernández

Tras el partido de Vallecas, Laporta nombró a Sergi Barjuán como técnico interino hasta llegar a un acuerdo definitivo con Xavi Hernández, con el que ya se había empezado a hablar en el mismo momento en el que se destituyó a Koeman. El 8 de noviembre, Xavi fue presentado en el Camp Nou ante una gran expectación. Se cerraba el ciclo, tal y como sucedió con Guardiola, al pasar de jugador a capitán y de capitán a entrenador. Y empezaba una nueva era con el egarense en el banquillo. Tras casi dos meses en el cargo, el equipo parece haber iniciado la evolución hacia un nuevo modelo de juego -el antiguo, el de siempre, el del juego de posición-, pero los resultados todavía no llegan. Sigue faltando determinación en las áreas y control del balón en momentos complicados. El equipo, además, sigue deprimido tras la eliminación en la fase de grupos de la Champions League, algo que no sucedía desde el año 2001.

Diciembre - Sergio Agüero

El Barça cierra el año mirando al futuro, al horizonte. Hubiésemos podido hablar en algún momento de la explosión de los jóvenes, sobre todo de Araujo, Gavi y Nico, pero el gran protagonista del mes de diciembre es Sergio Agüero. La etapa en el Barcelona fue todo un calvario. Solamente llegar, se lesionó y se perdió los primeros partidos de Liga. Y su retorno, a los cinco partidos -marcó un gol ante el Real Madrid- tuvo que retirarse del campo con dificultades para respirar. Eso sucedió el 30 de octubre en un encuentro ante el Alavés, en su segunda titularidad. El Kun se fue al hospital, donde le diagnosticaron una arritmia cardíaca, un problema que le obligó a tomar la decisión de dejar el fútbol. El delantero argentino anunció el 15 de diciembre, entre lágrimas y ante sus compañeros y amigos, su retirada del deporte profesional.