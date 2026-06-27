Egipto ha desperdiciado la oportunidad... Marruecos mantiene su logro único

Marruecos mantiene el único logro árabe en el Mundial tras la clasificación de Egipto como segunda de su grupo.

Egipto avanzó por primera vez a la segunda fase tras empatar 1-1 con Irán en la tercera jornada del Grupo G.

Los Faraones sumaron 5 puntos y acabaron segundos, por detrás de Bélgica por diferencia de goles, mientras Irán aguarda su suerte como uno de los mejores terceros (3 puntos, diferencia de goles 0).

Egipto podría haber terminado primera de haber ganado, pero el empate le bastó, mientras Bélgica goleaba a Nueva Zelanda 5-1.

Así, Marruecos se mantiene como la única selección árabe que ha liderado su grupo en un Mundial, según Opta.

Logró la hazaña en 1986 y 2022.

En esta edición, los Leones del Atlas también pasaron a la siguiente ronda como segundos de su grupo.

Por ahora, Marruecos y Egipto son los únicos equipos árabes en la segunda fase, aunque Argelia aún puede unirse.

La mejor posición a la que puede aspirar la selección verde en el Grupo 10 es el segundo puesto, con 6 puntos, si vence a Austria mañana por la mañana, ya que la selección argentina se ha asegurado el primer puesto con 6 puntos antes de su partido contra Jordania, al tener ventaja en los enfrentamientos directos frente a los representantes de África y Europa.