Egipto avanza; Argelia ya sabe quién será su rival en dieciseisavos

La selección de Argelia se clasificó para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 3-3 con Austria en la madrugada del domingo.

Es la segunda vez que Argelia supera la primera fase, tras 2014.

Su rival en dieciseisavos, el 2 de julio en el Hard Rock Stadium, será Suiza.

Si superan a los suizos, se medirán al ganador de Colombia o Ghana en octavos.

Un posible duelo árabe en cuartos se disputaría en el Arrowhead si ambos equipos avanzan.

Egipto debutará ante Australia en dieciseisavos; si avanza, se cruzaría con el ganador de Argentina-Cabo Verde en octavos.