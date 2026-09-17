Echteld tiene una opinión clara sobre el desgraciado del AZ

Leeroy Echteld tiene una opinión clara sobre Weslley Patati, que provocó un penalti contra el Sunderland. Según el entrenador del AZ, que acabó derrotado, el extremo debería haber valorado mejor la situación. El conjunto de Alkmaar terminó perdiendo por 1-0 en el arranque de la temporada de la Europa League.

Patati derribó a Enzo Le Fée en el área a mitad de la segunda parte, lo que dio al Sunderland un penalti. El centrocampista francés dio después los tres puntos al equipo local desde los once metros.

«Eso no hay que hacerlo», suspiró el apenado Echteld al término del partido en conversación con un reportero de Ziggo Sport, cuando salió el tema de la acción del penalti. «Es una pena que encajes un gol de esta manera».

«Perdimos el balón bastante arriba en el campo, y después ya no pudimos corregirlo. Creo que fue un penalti desafortunado. Es una auténtica lástima que luego no metas una de esas ocasiones. Tuvimos oportunidades de sobra. Pero este partido terminó de una forma muy amarga», afirmó el técnico derrotado.

El AZ, tras un inicio bastante bueno, se vio sometido a una presión considerable en Sunderland. «Entonces salíamos de vez en cuando. Y en la segunda parte corregimos algunas cosas. Intenté concienciar al grupo de que hay que mostrar mucho más atrevimiento contra este tipo de equipos. Y de que teníamos que hacer nuestro propio juego».

Echteld volverá a revisar las ocasiones falladas en el tramo final. «Fuimos el mejor equipo en la segunda parte», concluyó el entrenador del conjunto de Alkmaar.

El AZ jugará en casa en la próxima jornada de la Europa League. El Hapoel Be'er Sheva visitará Alkmaar el 15 de octubre.