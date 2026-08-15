Eberl: la estrella del Bayern de Múnich no puede caminar

El internacional austriaco Konrad Laimer sufrió una lesión temprana durante el amistoso entre el Bayern Múnich y el Leipzig disputado este sábado, y se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras mostrarse incapaz de continuar con normalidad.

Al respecto, Max Eberl, miembro de la junta directiva del Bayern para los asuntos deportivos, declaró, según el diario alemán "Bild": "Koni (Laimer) recibió un golpe relativamente pronto y su pie se hinchó rápidamente. Por eso salió como medida preventiva".

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Y añadió Eberl: "Estaba tan claro que ya no podía caminar y necesitaba que alguien le ayudara. Lo vieron, no se movía con normalidad".

Sobre el tiempo de baja del jugador austriaco, el director deportivo del club bávaro afirmó: "Realmente no puedo decir hoy cuánto tiempo va a llevar".

La preocupación por Laimer llega en un momento en el que el Bayern se prepara para el arranque de la nueva temporada, ya que iniciará su andadura oficial con un duelo ante el Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, el próximo 22 de agosto.

El conjunto bávaro se impuso en el partido de hoy al Leipzig (3-1), con goles de Luis Díaz, Nathaniel Brown y Jamal Musiala, mientras que la estrella marroquí Ismaël Saibari dio la asistencia del tercer gol, en su primera aparición con el campeón récord de la Bundesliga.



