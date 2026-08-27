El famoso periodista español Josep Pedrerol criticó la decisión de Joan Laporta, presidente del Barcelona, de cancelar el acto que estaba previsto celebrarse en el estadio Spotify Camp Nou para homenajear a los jugadores del conjunto catalán que se coronaron campeones del Mundial con la Roja.

La decisión de Laporta llegó tras el incidente ocurrido en Elche, cuando la policía retuvo a un aficionado del Barcelona que portaba una estelada, la bandera vinculada al movimiento independentista catalán.

En el programa El Chiringuito, Josep Pedrerol respondió con contundencia a la decisión de cancelar el homenaje y acusó al presidente del Barcelona de ceder a presiones externas.

El diario Sport publicó las declaraciones de Pedrerol, quien dijo: «Es ridículo que los campeones del mundo aparezcan en el campo al día siguiente, como si se colaran a escondidas».

Pedrerol subrayó que históricamente ha defendido a Laporta, pero considera que esta vez al presidente del Barcelona «le entró el miedo» y actuó influido por el clima político.

Y continuó: «Joan Laporta cedió a las presiones. Laporta ahora se ha vuelto un político».

El presentador del programa insistió en que el presidente del Barcelona no es representante de la Asamblea Nacional Catalana ni de ningún movimiento independentista, sino que es el presidente de todos los socios que lo eligieron, sean independentistas o no.

Para Pedrerol, la decisión de Laporta golpea esa condición integradora, y dijo: «Hasta ahora Laporta era el presidente de todos, pero ahora se ha convertido en el presidente de algunos catalanes independentistas, de la mayoría».

Pedrerol relacionó de forma directa la cancelación del acto de homenaje con el incidente ocurrido en Elche, al afirmar: «Después de lo que sucedió con un aficionado del Barcelona que portaba una estelada y al que la policía retuvo, Laporta decidió que no hubiera homenaje. Y por eso, los campeones del mundo no podrán celebrar el título de España con la afición».

El periodista prosiguió su intervención y comparó la situación con lo que ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu, donde Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal celebraron juntos el título del Mundial ante la afición del Real Madrid.

Pedrerol dijo: «Qué bonito lo que pasó en el Bernabéu, cuando Cucurella celebraba el título y le pedía a Oyarzabal que se acercara para celebrar juntos la victoria de España».

Y concluyó: «Cuando la política entra en el fútbol, tenemos un problema».

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