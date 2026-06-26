Driessen teme perder su puesto de titular en la selección holandesa ante Marruecos

Valentijn Driessen, director de *De Telegraaf*, duda de la titularidad de Donyell Malen en la selección holandesa tras su discreto partido contra Túnez (1-3).

A Driessen no le impresiona que Malen participara en dos de los tres goles de Holanda. «Parecía que iba a desmarcarse, pero no remató. Tuvo dos buenas jugadas y debió disparar, pero no lo hizo», suspira el analista de la selección naranja en Kick-Off.

Opina que el jugador aún busca su lugar en la delantera naranja: «No paraba de regatear. Llega un momento en que hasta te pasas de la portería», dijo, sorprendido por la actuación del extremo ante Túnez.

«Por eso a los entrenadores les gusta tener a alguien zurdo en la derecha y a alguien diestro en la izquierda, para recortar hacia dentro y disparar con la pierna buena», explica Driessen, que vio cómo Ronald Koeman sustituía a Malen antes de tiempo.

En este Mundial le han impresionado más Crysencio Summerville y Brian Brobbey, ya goleadores con Holanda, así que prevé que Malen empiece en el banquillo ante Marruecos.

Holanda se medirá a Marruecos en octavos el martes a las 03:00 en el estadio de Monterrey.

Koeman explicó que Summerville partió en el banquillo ante Túnez por su tarjeta amarilla previa y el riesgo de suspensión, aunque finalmente entró como suplente.