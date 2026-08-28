Driessen destroza a Weghorst tras una entrevista llamativa

Valentijn Driessen se horroriza en Kick-Off de De Telegraaf con Wout Weghorst. El periodista escuchó al delantero del FC Twente decir cosas llamativas el jueves tras alcanzar la fase de liga de la Conference League.

«Primero quiero dar las gracias a alguien, y ese es Dios. Me ha dado mucha energía y fuerza. Quería decirlo», dijo Weghorst tras la victoria por 1-4 ante el FK Qarabag en declaraciones a ESPN.

«Wout Weghorst no debería soltar este tipo de tonterías», juzga Driessen un día después en el pódcast del diario matinal. «Si quiere hacerlo, que se lo guarde para sí mismo. Naturalmente no tiene ningún sentido.»

Mike Verweij está totalmente en desacuerdo con eso. «Eso sí que es una tontería. Si él lo siente así y lo piensa, y siente la necesidad de decirlo ante una cámara. ¿No estamos precisamente contentos con los jugadores que de vez en cuando dicen algo?»

«No necesito escuchar en absoluto esa historia sobre Dios y demás. Porque es una auténtica tontería. Tenía a Dios de su lado, porque Weghorst siguió rodando y le endosó a ese tipo una tarjeta roja. Él comete la falta y le clava la rodilla en el pecho a ese chico. Y a ese chico le sacan roja. Eso también es lo que Dios quiere», dijo el cínico Driessen.

«¿No se me permite no estar de acuerdo con esto? Me parece simplemente una declaración ridícula», repite una vez más el jefe de fútbol. «Siempre sacando a Dios a relucir. Por eso me parecieron bastante buenos esos comentarios: un niño de cuatro años con leucemia, para eso Dios no tuvo tiempo.»

«Si Weghorst quiere sacar de algún sitio su motivación, perfecto. Pero yo no necesito oírlo. Y menos aún si se trata de Dios», concluye Driessen su alegato sobre el delantero del Twente.