Driessen descarta a un gran nombre como posible sucesor de Koeman

Tras la salida de Ronald Koeman como seleccionador, la KNVB busca su reemplazo. En el podcast Kick-Off, Valentijn Driessen descarta a un candidato destacado.

«La KNVB no ve a Bosz como opción, de lo contrario ya habrían contactado con él», afirma. «En enero podrían haberle dicho: no sabemos cómo acabará lo de Koeman, pero tú eres candidato».

«También he oído que Bosz sabe llevar un proceso. Como Arne Slot en el Feyenoord, ha encarrilado al PSV en su primera temporada y jugaron un fútbol fantástico».

“Se argumenta que tiene muy poco tiempo con los jugadores, pero su experiencia le permite transmitir rápido su visión, como hizo Koeman en solo dos entrenamientos”.

Mike Verweij recuerda su etapa en el Ajax: «En los entrenamientos se inculcaban patrones de juego reales; no había descanso entre series, como en los partidos. Es muy intenso y él trabajaba con los jugadores a diario».

Como seleccionador eso no es posible», concluye Verweij, que ve una clara diferencia entre ambos roles. «Muchos internacionales han jugado el domingo. No se puede entrenar a pleno rendimiento. Hay mucho que aclarar en sesiones, reuniones y conversaciones individuales. Creo que Bosz está en su sitio en un club y que no es tan adecuado como seleccionador. Pero, si no le das esa oportunidad, nunca podrá demostrar que sí lo es».

Bosz ha guiado al PSV a tres títulos ligueros consecutivos y a la clasificación anual para la Liga de Campeones. Este año renovó su contrato en Eindhoven hasta 2028.