Driessen califica al principal candidato para la selección holandesa de «marca triple A»

Valentijn Driessen propone a Louis van Gaal como nuevo seleccionador de Países Bajos. Para Driessen, quien ya dirigió a la «Oranje» en tres ocasiones, es el candidato ideal, según De Telegraaf.

«Solo un peso pesado está a la altura para asegurar la calificación triple A», afirma Driessen, poniendo el listón muy alto en lo que respecta a la sucesión de Ronald Koeman. «Una autoridad que pueda servir de referente del fútbol neerlandés y que consiga que la selección nacional rinda al más alto nivel de acuerdo con la filosofía futbolística neerlandesa».

Por eso critica que la KNVB no haya contactado con ningún técnico neerlandés de primer nivel. «Es inconcebible que Nigel de Jong ignorara en invierno a Peter Bosz, entonces disponible para después del Mundial».

Driessen añade que Pep Guardiola y Arne Slot están disponibles: «Debían ser los candidatos 1 y 2 tras la renovación de Bosz con el PSV. Erik ten Hag, con cláusula de rescisión en el Twente, sería la opción 3».

Además, recuerda que De Jong, como director de fútbol de élite, cuenta con una cuarta opción: «Una marca triple A que encaja tanto en la KNVB como en la selección: Louis van Gaal».

«Con su experiencia y prestigio, Van Gaal es un candidato idóneo si Guardiola y Slot no resultan viables», concluye el observador de la selección holandesa. «Sus cualidades como entrenador no se discuten, así como su ambición y pasión por ganar un título con la naranja».