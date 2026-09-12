Douvikas: «¿Los secretos de los goles con el Como? Mi gata Grace y el billar»

Tasos Douvikas, delantero del Como de Fàbregas, habló con la Gazzetta dello Sport: «¿Champions? Es una sensación bellísima. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ganar así, delante de nuestros aficionados, es algo que recordaremos y recordarán para siempre. Pero ya tenemos que pensar en la próxima: este es el momento más delicado para mantener alta la concentración».









¿Qué les dijo Fàbregas en el vestuario antes del partido?





«No cambió la forma de preparar el partido, y creo que eso es algo muy importante que nos mantiene enchufados. Como siempre, nos pidió valentía, atención y la personalidad de jugar como sabemos».





Dominantes como Bayern, PSG, Barcelona y Manchester United... únicos en haber ganado el primero con al menos tres goles de diferencia. Europa también tendrá que contar con este Como: no nos diga que es demasiado pronto porque ya no resulta creíble.





«No, para nada... (ríe). Estamos hablando de los mejores equipos del mundo, con una gran historia a sus espaldas. Nosotros acabamos de llegar, no sería inteligente pensarlo ni por un segundo, solo haría daño».





Tres goles en cuatro partidos, que pasan a ser seis en los últimos nueve si añadimos la pasada temporada, cerrada como segundo máximo goleador de la Serie A tras Lautaro, codo con codo con Malen. Grandes números.





«Me alegra, los delanteros viven del gol y, sobre todo, de la continuidad. Pero de verdad que lo principal es ayudar a los compañeros en cada partido, no solo marcando».





Ahora que los defensores italianos le temen y le estudian, ¿cuáles son sus contramedidas para seguir en lo más alto?





«Seguir mejorando, individualmente y en el juego de equipo. Los defensores de la Serie A son muy fuertes, tanto físicamente como desde el punto de vista táctico, y siempre hay que saber leer la situación».





Ndicka, de la Roma, le definió como el cliente más incómodo. ¿Qué defensa, en cambio, teme más?





«Chalobah, Ramon y Kempf, a los que me enfrento todos los días en los entrenamientos... Bromas aparte, en Italia hay muchos defensas fuertes. Me gustan los duelos que te mantienen enchufado durante 90 minutos».





Agresividad, inteligencia, posesión de balón: Cesc insiste en imponer nuestro juego





Sé que no pensáis en el Scudetto, sino solo en ganar el próximo partido. Pero por lo que se ha visto hasta ahora, parece que solo vosotros y, precisamente, la Roma podréis poner en aprietos al Inter.





«No, de verdad es demasiado pronto para hacer discursos de este tipo, en la Serie A hay muchos otros equipos de altísimo nivel».





Ya se ha hablado demasiado del dualismo entre usted y Kean. ¿Ya ha entendido cómo les gestionará Fàbregas?





«Tengo total confianza en la capacidad del míster para utilizar a los hombres, y Moise y yo estamos centrados solo en el equipo. Estoy realmente feliz de que alguien tan fuerte haya llegado a luchar con nosotros, sabemos que hará falta la aportación de todos».





Con Moise tienen puntos en común y diferencias: explíquenoslos...





«Los dos somos físicos y buscamos la profundidad, pero tenemos características diferentes. Podemos jugar juntos precisamente porque nos complementamos».





¿Y qué hay de jugar con dos talentos como Paz y Baturina a la espalda?





«Calidad unida a la inteligencia: un delantero no podría pedir nada mejor».





En general, ¿en qué está trabajando más tácticamente Fàbregas esta temporada?





«Agresividad, inteligencia, juego con el balón. Insiste en imponer nuestro juego, lo más importante para él».





Me concentro en el trabajo, paso mucho tiempo en la ciudad deportiva. El entusiasmo agrada, nos da energía, pero existe el riesgo de que distraiga y se te suba a la cabeza





Bien los nuevos, ¿no? Milla incluso fue capitán contra el Leipzig tras la salida de Da Cunha. ¿Quién le ha impresionado más?





«Todos han aportado algo importante. Luis tiene una gran personalidad, pero los demás también se han integrado muy rápido. Ha pasado con todos los jugadores que han llegado aquí, y eso explica cómo funcionan este grupo y este ambiente».





Usted, que prefiere mantener un perfil bajo y no le gustan los focos, ¿cómo gestiona el entusiasmo del entorno y de los medios?





«Intento seguir siendo yo mismo. Me concentro en el trabajo, paso mucho tiempo en la ciudad deportiva. El entusiasmo agrada, nos da energía, pero existe el riesgo de que distraiga y se te suba a la cabeza».





¿Seguir con sus gatos y jugar al billar siguen siendo sus pasatiempos preferidos o en Italia ha descubierto otros?





«Mi gata Grace sigue siendo una certeza. El taco tampoco ha pasado de moda. Aquí he descubierto sobre todo lo bonito que es vivir el fútbol con esta pasión, cada día».



