Dos jugadores del Ajax provocan una gran irritación: «Realmente increíble»

Hans Kraay junior ha expresado en su columna para Voetbal International su descontento con Marcos Leonardo y Viktor Tsygankov. Los dos fichajes del Ajax están dejando una impresión de estar muy lejos de estar en forma en su primera etapa en Ámsterdam.

Leonardo, que fue traspasado desde Al Hilal por veinte millones de euros, lleva semanas siendo objeto de críticas. El delantero brasileño falla muchas ocasiones y parece haber perdido, por ahora, la pugna por un puesto con Tolu Arokodare.

Tsygankov fue fichado desde el Girona por cuatro millones de euros en los últimos días del mercado de fichajes y el pasado sábado pudo debutar con el Ajax. Ante el PSV jugó aproximadamente media hora.

Y no fue precisamente un éxito rotundo. Tsygankov tuvo visibles problemas con el alto ritmo del partido grande y quedó especialmente mal parado en el decisivo 1-3 de Esmir Bajraktarevic. Primero, el ucraniano perdió el balón de forma torpe y después también cometió bastantes errores en defensa.

Kraay junior lo observó con asombro y saca una conclusión dolorosa para Tsygankov. “Steven Berghuis, con sus 34 años, da ahora mismo la impresión de estar bastante más en forma que Viktor Tsygankov.”

“¿Qué es en realidad eso de que algunos jugadores, como Marcos Leonardo y Tsygankov, se atrevan a presentarse sin estar en forma en su nuevo club?”, se indigna después Kraay. “Realmente increíble.”

Por cierto, Kraay sí está satisfecho con los fichajes de Julian Brandt y Tolu. “Jordi Cruijff se ha rascado bien el bolsillo y contra el PSV vi a un delantero grande, bueno y con olfato goleador, Tolu, al que los aficionados del Ajax ya han acogido con los brazos abiertos. Julian Brandt, cada vez me vuelve a sorprender que esté jugando en los campos neerlandeses.”