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Abobakr El Mokadem

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Dos árbitros árabes integran el equipo arbitral del partido entre Marruecos y Escocia

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
Escocia
Marruecos
EE. UU.

El partido se jugará el viernes por la tarde, hora de Marruecos.

La FIFA ha anunciado el equipo arbitral que dirigirá el partido entre Marruecos y Escocia el viernes, en la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se jugará a las 23:00 del 19 de junio de 2026 (hora de Marruecos) y a la 01:00 del 20 de junio (hora de Arabia Saudí).

Los Leones del Atlas debutaron con un 1-1 ante Brasil y fueron los que más cerca estuvieron de ganar.

Escocia lidera el Grupo C tras vencer 1-0 a Haití.

Según la cuenta oficial de la FIFA en «X», el uzbeko Ilgiz Tantashov será el árbitro principal, asistido por sus compatriotas Andrei Tsapinko (primer asistente) y Timur Jaynolyn (segundo asistente).

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Escocia crest
Escocia
SCO
Marruecos crest
Marruecos
MAR

El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh y el asistente suplente, Mohamed Al-Khalaf.




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