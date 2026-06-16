Dos árbitros árabes integran el equipo arbitral del partido entre Marruecos y Escocia

La FIFA ha anunciado el equipo arbitral que dirigirá el partido entre Marruecos y Escocia el viernes, en la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se jugará a las 23:00 del 19 de junio de 2026 (hora de Marruecos) y a la 01:00 del 20 de junio (hora de Arabia Saudí).

Los Leones del Atlas debutaron con un 1-1 ante Brasil y fueron los que más cerca estuvieron de ganar.

Escocia lidera el Grupo C tras vencer 1-0 a Haití.

Según la cuenta oficial de la FIFA en «X», el uzbeko Ilgiz Tantashov será el árbitro principal, asistido por sus compatriotas Andrei Tsapinko (primer asistente) y Timur Jaynolyn (segundo asistente).

El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh y el asistente suplente, Mohamed Al-Khalaf.











