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¿Dónde está Messi? España arrolló a Argentina en 45 minutos de dominio absoluto

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.

El dominio de La Roja acapara la atención en la final del Mundial de 2026

España dominó la primera parte de la final del Mundial 2026 ante Argentina. El equipo de Lionel Messi no creó peligro.

Con su habitual control de balón, España cerró espacios y obligó a Argentina a retroceder.

Rodri fue clave: controló el ritmo, se coló entre los centrales para iniciar el juego y abrió ángulos de pase que facilitaron la salida de balón y rompieron la presión argentina.

Además, la presión alta y la defensa adelantada de «La Roja» impidieron a Messi y sus compañeros recibir el balón en zonas peligrosas. Las estadísticas confirmaron el dominio español: 64 % de posesión frente al 36 % de Argentina.

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Además, España creó peligro: tres disparos a puerta por ninguno de Argentina, reflejo del dominio de los de Luis de la Fuente en la primera parte.

Messi y los suyos no hallaron espacios y optaron por balones largos, pero Unai Simón actuó como un líbero y cortó varios pases.

Pese a la superioridad española, el marcador sigue abierto, ya que Argentina ha demostrado en esta Copa su capacidad para remontar con muy poco, apoyándose en la experiencia de Messi y los suyos en los momentos clave.

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