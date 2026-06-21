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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Domfries: «No voy a responder a las preguntas del Real Madrid»

D. Dumfries
Inter Milán
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El Mundial es lo primero

Denzel Dumfries, lateral holandés del Inter de Milán, evitó comentar su futuro o un posible fichaje por el Real Madrid y aseguró estar centrado en el Mundial 2026.

Según varios informes, el Real Madrid ya habría activado su cláusula de rescisión con el Inter y lo fichará tras el torneo.

Según Marca, fue clave en la goleada a Suecia con dos asistencias, y el Real Madrid lo observó de cerca.

Al preguntarle por su influencia en el juego y su actuación, destacó el trabajo en equipo y la estrategia: «Supimos encontrar los espacios y todos los goles fueron magníficos. Eso es fruto de nuestra estrategia».

Sobre el partido, añadió: «Cerramos un poco más los espacios tras el descanso, porque el marcador nos favorecía».

Al ser consultado sobre el Real Madrid, el holandés cortó el tema: «No responderé a esa pregunta», y así frenó las especulaciones.

Por ahora, el jugador se centra en el Mundial con Holanda.

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