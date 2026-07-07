«Doble golpe»: el Real Madrid cierra un nuevo fichaje

Jaime Pradella se ha incorporado al Real Madrid tras pagar el club blanco la cláusula de rescisión de su contrato con el Valencia Basket, fijada en 1,5 millones de euros. y ha debilitado a su rival directo en Liga y Euroliga.

Según el diario «AS», el jugador de 25 años ha firmado un contrato de cinco años con el club madrileño.

Pradilla, alero con gran proyección, es uno de los jugadores de la selección que enlaza con la generación dorada, campeona de dos Copas del Mundo y varios Europeos.

Se reencontrará con el entrenador Pedro Martínez, quien también pasó este verano del Valencia al Real Madrid, lo que facilitará su integración.

Su contrato, que expiraba en 2028, se había renovado en febrero para frenar los rumores, pero la insistencia del Madrid y el pago de la cláusula decidieron su futuro.

Con este fichaje, el Real Madrid refuerza su plantilla para la nueva temporada, combinando experiencia y juventud, con Pradella como gran promesa de futuro.