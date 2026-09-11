¿Dirigirá Guardiola a Salah? Su agente responde

El agente de Pep Guardiola aclaró este viernes la realidad de lo que se ha rumoreado recientemente sobre la posibilidad de que el técnico español asuma las riendas del Trabzonspor turco, equipo en el que juega la estrella egipcia Mohamed Salah.

Salah se incorporó al club turco durante el pasado mercado de fichajes estival, tras la finalización de su contrato con el Liverpool, pero el inicio de temporada del Trabzonspor fue flojo, lo que llevó a la destitución del director técnico Fatih Tekke a comienzos del presente mes.

Lee también

Por culpa de Alemania: una estrella de la liga belga rechaza responder a la convocatoria de Italia

En vídeo: Magdi Abdelghani: Amrouche exagera en su enfado y su comportamiento no habría pasado en paz conmigo

Algunos medios de comunicación turcos habían señalado recientemente que el Trabzonspor había entrado en conversaciones serias con Guardiola para ocupar el vacante puesto de director técnico a cambio de un salario enorme, que asciende a 13 millones de euros anuales.

Sin embargo, el diario español "As" citó al agente de Guardiola diciendo: "Pep no dirigirá a ningún club ni selección esta temporada".









El Trabzonspor ocupa actualmente el cuarto puesto en la clasificación de la liga turca, con 7 puntos, aunque el equipo sufrió un sonado revés continental, ya que se despidió de la fase de clasificación para la Europa League con una humillante derrota (5-0) en el global de los dos partidos, ante el Ferencváros húngaro.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



