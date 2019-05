Diego Ramírez, la mente brillante de México Sub 20

Con muchos años trabajando en el Tri, el DT enfrentará un ambicioso reto en el Mundial de Polonia.

Hay personas que son tan amantes del futbol que no importa si están dentro o fuera de la cancha, su única intención es estar presentes en este deporte. Diego Ramírez Deschamps es uno de esos particulares casos en los que el amor por el balompié fue tan fuerte que prefirió dejar su carrera como jugador para dedicarse a la dirección técnica.

Nació el 4 de octubre de 1981 en la Ciudad de . Desde pequeño estuvo involucrado con el futbol. Jesús Ramírez, su padre y actual presidente deportivo de Pumas, se inició en el deporte de la de gajos en 1972. Diego nació ‘con un balón bajo el brazo’.

Conforme pasaron los años se involucró cada vez más en este deporte. A los 19 años hizo su debut con el . Fue en el 2007 cuando aquella carrera que empezaba a tomar camino, estaba por terminar. Una lesión en el tobillo, siendo jugador de (préstamo) provocó que decidiera dejar de estar dentro de las canchas luego de nueve años en activo , en los que acumuló 109 juegos disputados, 6,689 minutos y tres goles.

Pero el sueño no terminó ahí. Ramírez Deschamps optó por prepararse como director técnico . No era para menos, su padre, ‘Chucho’, tenía una vasta experiencia en este ámbito; incluso, ya había saboreado las mieles del triunfo mundial: fue campeón en la máxima justa a nivel de Selecciones Sub 17 en 2005.

Diego no desistió de su camino y se ‘encontró’ con un viejo amigo: Miguel Herrera, quien confió en su talento y lo incorporó a su cuerpo técnico en el Atlante, en 2010, formando por muchos años una dupla inseparable.

En el Clausura 2012, Herrera Aguirre fue contratado con el América; con él se fue todo el cuerpo técnico, en el aún se encontraba Diego. Juntos fueron campeones del futbol mexicano y disputaron dos finales. Diego se caracterizó por ser el hombre sereno, el táctico, quien daba calma los temperamentales Miguel y Santiago Baños; era el punto medio perfecto para la tercia.

Ya en el 2014, llegó una nueva oportunidad. Herrera, de nuevo con todo su cuerpo técnico, emprendió un camino diferente: la Selección Nacional. Entonces, Diego tuvo un peso mayor: se convirtió en el encargado de visorear a jugadores alrededor del país, de seguir de cerca a los rivales, de crear las estrategias para lograr los objetivos trazados.

.@DiegoLainez10 y una EMOCIONAL despedida 😢https://t.co/X3UROWPfxF pic.twitter.com/enVSgwBEgG

— Goal México (@goalmex) May 21, 2019

Tras la salida del Piojo del Tricolor, emprendieron su última aventura juntos en Tijuana. Posteriormente, Ramírez recibió su primer gran proyecto, dirigiendo a de Sinaloa, aunque sin mucho éxito.

Hace poco más de un año se integró al organigrama de selecciones menores, siendo designado para encabezar una talentosa generación en el Mundial Sub 20, que comenzará este jueves 23 de mayo en .

El técnico más joven en la historia que dirigirá un combinado mexicano está a las puertas de un seductor reto, teniendo como encomienda seguirse haciendo un nombre y ganar terreno en los banquillos. El ADN y el caracter triunfador, ya los tiene con él.