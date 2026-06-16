Didier Deschamps sanciona a Kylian Mbappé tras la tarjeta roja de la FIFA

Kylian Mbappé no acudió el lunes a la rueda de prensa de Francia. Al parecer, el seleccionador, Didier Deschamps, se lo impidió.

El capitán suele acompañar al técnico en la víspera, aunque no es obligatorio.

Según L'Équipe, el plan era que Mbappé se sentara junto al seleccionador para responder a las preguntas sobre el partido contra Senegal.

La rueda de prensa se celebró en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a unos veinte minutos en coche del complejo de entrenamiento de los New York Red Bulls, donde se aloja la selección francesa.

Deschamps no quiso cansar a su estrella con un viaje solo para la rueda de prensa y, a través de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), pidió a la FIFA celebrarla en el complejo de entrenamiento de los New York Red Bulls.

Al ser rechazada la petición, Deschamps ordenó que Mbappé se quedara en el complejo y envió a N'Golo Kanté a atender a la prensa.

Francia debutará en el Mundial el martes a las 21:00 (hora de los Países Bajos) ante Senegal; el 22 de junio se medirá a Irak y cuatro días después a la Noruega de Erling Haaland.



