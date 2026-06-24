Dick Schreuder confirma los rumores y aclara su futuro en el NEC

Dick Schreuder seguirá al frente del NEC la próxima temporada, según confirmó este miércoles a Voetbal International. Desde hace semanas se rumoreaba que el técnico deseaba permanecer en el club de Nimega.

El periodista especializado en fichajes Mounir Boualin ya informó a principios de mes de que el técnico deseaba permanecer en el equipo revelación de la pasada temporada. Wilco van Schaik, director general, había confirmado antes que Schreuder se quedaría “al cien por cien”.

El técnico, de 54 años, aclara: «Tengo contrato indefinido. Si las cosas van bien, también surgirá interés por el entrenador, pero para mí nunca ha sido una opción marcharme».

«Hace tiempo que lo decidí: sigo aquí por los retos que quedan», añadió.

«Tengo muchas ganas de afrontar este reto en el NEC, con la aventura europea incluida. Es realmente un gran reto para el club. Será la primera vez para muchos y hemos visto en otros clubes que no están acostumbrados a ello cómo puede acabar la cosa».

Esta temporada, con su equipo, sorprendió a todos al terminar tercero con un fútbol atractivo y lograr el regreso a Europa.

El miércoles inició la pretemporada con el plantel; el primer objetivo es la clasificación a la Liga de Campeones, torneo al que ingresarán en la tercera ronda previa.