Detrás de las cámaras, Harry Kane relata su encuentro con Trump

Harry Kane, capitán de Inglaterra, confirmó que jugó al golf con el presidente Donald Trump y lo calificó de «absolutamente excepcional», antes del partido contra Noruega en cuartos de final del Mundial.

Trump ya había revelado a principios de esta semana que había jugado al golf con Kane y declaró a los periodistas: «Creo que Kane es un jugador fantástico. He jugado al golf con él y me cae muy bien. Además, es un buen golfista, es realmente fantástico».

Kane explicó que la partida ocurrió hace 18 meses en Florida y elogió el nivel de Trump pese a sus 80 años.

El delantero, de 32 años, admitió: «La verdad es que jugué bien, pero hace 18 meses me invitó a jugar cuando estaba en Palm Beach».

«Cuando el presidente de Estados Unidos te invita, es una experiencia excepcional, ya sea para conocerlo o para jugar al golf con él».

«Su nivel de golf es muy bueno. Espero jugar así cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y me sentí muy agradecido por la invitación».

Keane añadió que el equipo quiere hacer feliz a la leyenda David Beckham, quien se reunió con los jugadores antes del duelo contra Noruega, liderada por Erling Haaland.

La selección inglesa entrenó ayer en las instalaciones del Inter de Miami, club del que Beckham es copropietario.

Beckham, de 51 años, acudió a la sesión en Fort Lauderdale con sus hijos Romeo y Cruz y charló con los jugadores en el gimnasio antes de que salieran al campo, tras haber visto varios partidos de Inglaterra en este Mundial.