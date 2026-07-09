Detienen a Samir Nasri acusado de blanqueo de capitales y tráfico de drogas

La estrella del fútbol francés Samir Nasri pasó diez horas detenido por un caso de blanqueo de capitales ligado al tráfico de drogas, aunque luego fue liberado sin cargos.

Según «Le Parisien», el exfutbolista del Arsenal, del Manchester City y de la selección francesa declaró el jueves ante la Brigada de Investigación e Investigación Financiera (BRIF) dentro de una causa por tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El caso parte de su inversión, en 2016, de varios cientos de miles de euros en la discoteca «XS» de Évry-sur-Seine, cuando jugaba en el Manchester City. El periódico añade que el futbolista pasó a ser copropietario del local, lo que lo convirtió en objetivo de una amplia investigación sobre blanqueo de capitales por parte de una organización criminal.

Tras su larga declaración, el actual comentarista de «Canal+» abandonó la comisaría sin cargos, aunque podría ser citado de nuevo si la fiscalía formaliza acusaciones.

La detención del jugador, de 38 años, ha sorprendido al deporte francés. Nasri, formado en el Olympique de Marsella y con 41 partidos con Francia, pasó de estrella de la Premier a comentarista televisivo antes de verse implicado en una investigación por crimen organizado.

Por ahora no se han tomado medidas legales en su contra, pero la investigación continúa y podría ser citado de nuevo.