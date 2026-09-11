Después de Bondarenko: los silbidos de la afición del Ahly alcanzan a Bosic

La afición del Al-Ahli continuó descargando su ira sobre los jugadores de su equipo, en medio del bajo nivel y los malos resultados durante la temporada actual, siendo el técnico neerlandés Marino Pušić la última víctima.

El Al-Ahli recibió al Al-Hazm este viernes, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Al-Yaum" publicó, a través de su cuenta oficial en "X", un vídeo que mostró cómo la afición del Al-Ahli lanzaba silbidos de desaprobación a Pušić durante su salida junto a los jugadores en el descanso del partido.

Esos silbidos se produjeron pese a que el Al-Ahli iba ganando por 3-1, después de haber ido por detrás con un gol en contra desde el minuto dos.

Pušić se convirtió en la segunda víctima de los silbidos de desaprobación de la afición del Al-Ahli, tras el centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, que sufrió lo mismo durante la victoria por 5-0 sobre el Al-Riyadh, en la cuarta jornada de la Liga Roshn.

El Al-Ahli sufrió 3 derrotas en la temporada actual de la Liga Roshn, ante el Al-Khaleej por 1-3, el Al-Hilal por 0-3 y el Al-Qadsiah por 2-3, alejándose así de la lucha por el liderato de la tabla.

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