Fuentes de "BBC Sport" informaron de que una alianza que incluye al fundador de Amazon, el multimillonario Jeff Bezos, ha avanzado en sus conversaciones para adquirir una participación de aproximadamente el 30 % en el club Liverpool.

El grupo está encabezado por el empresario millonario británico-indio Amit Bhatia, y también incluye a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.

Esta esperada operación llega después de que el Liverpool lograra fichar al uruguayo Ronald Araújo en calidad de cedido procedente del Barcelona.

El grupo propietario Fenway Sports Group (FSG) confirmó el mes pasado que el grupo "ha mostrado interés en realizar una inversión estratégica minoritaria en el Liverpool Football Club".

Bhatia es yerno del empresario multimillonario indio Lakshmi Mittal, y fue director y copropietario del club Queens Park Rangers durante 18 años antes de desprenderse de su participación en el club el mes pasado.

El empresario estadounidense Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, es la cuarta persona más rica del mundo.

Según la revista Forbes, la fortuna de este hombre de 62 años se estima en 256.000 millones de dólares (192.000 millones de libras esterlinas).

El grupo FSG, que compró el Liverpool en una operación valorada en 300 millones de libras esterlinas en 2010, vendió una participación minoritaria del equipo de Anfield a la firma de inversión deportiva global Dynasty Equity.

"BBC Sport" contactó con Fenway Sports Group para preguntar sobre las últimas novedades, pero el grupo no realizó ningún comentario adicional.

En enero, el Liverpool se convirtió por primera vez en el club con mayores ingresos de la Premier League inglesa, según un análisis realizado por la firma financiera Deloitte.

Y al mes siguiente, el club anunció unos ingresos récord de 703 millones de libras esterlinas para el ejercicio fiscal 2024-2025.

Bezos dejó su cargo como director ejecutivo de Amazon en 2021 para convertirse en presidente del consejo de administración, aunque todavía posee el 8 % de la empresa.

El empresario también es propietario del periódico "Washington Post" y de la compañía "Blue Origin", especializada en la industria aeronáutica y espacial, y fue clasificado como la persona más rica del mundo en 2021.

En 2023, el nombre del multimillonario se vinculó a la adquisición del equipo Washington Commanders, perteneciente a la liga profesional de fútbol americano, después de que su propietario Daniel Snyder pusiera al equipo a la venta.

También llegó a estudiar la posibilidad de comprar el equipo Seattle Seahawks, campeón de la Super Bowl.

Bezos decidió finalmente no presentar una oferta por ninguna de las dos franquicias, pero ahora parece dispuesto a entrar en el escenario deportivo con el Liverpool.