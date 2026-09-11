Pese a la noche histórica que vivió el inglés Ivan Toney con la camiseta del Al-Ahli ante el Al-Hazm, tras marcar un doblete con el que guió a su equipo a la victoria, el delantero inglés abandonó el encuentro cargando un recuerdo que no estuvo a la altura de la celebración, después de fallar un penalti que trajo a la memoria el último que no logró convertir en gol hace unos 5 meses.

El Al-Ahli obtuvo un penalti en el minuto 48 de la segunda parte, y Toney se adelantó para ejecutarlo en busca de completar su tripleta personal, pero su disparo no encontró el camino de la red, después de estrellarse contra el poste izquierdo de la portería del Al-Hazm, desperdiciando así una nueva oportunidad para el delantero inglés.

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Este es el tercer penalti que falla Ivan Toney desde que se incorporó al Al-Ahli en el verano de 2024, después de que el delantero inglés se convirtiera en uno de los elementos fundamentales en el once del equipo, y de que lograra marcar numerosos goles desde su llegada a la liga saudí.

El último penalti fallado por Toney se remonta al pasado mes de abril, cuando no consiguió anotar desde el punto de penalti durante el enfrentamiento ante el Al-Duhail catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite, viviendo el delantero inglés en aquel momento una situación similar antes de recuperar rápidamente su olfato goleador.

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En cuanto al primer penalti que falló Toney con la camiseta del Al-Ahli, fue en el enfrentamiento ante el Al-Najma durante el pasado mes de febrero, convirtiéndose el penalti del Al-Hazm en el tercero en el que fracasa a la hora de sacudir las redes desde el punto de penalti desde el inicio de su trayectoria con el Al-Ahli.

Y pese al penalti fallado, ello no eclipsó la noche excepcional de Toney ante el Al-Hazm, después de marcar dos goles y dar una asistencia, continuando así su brillantez goleadora y confirmando que es una de las armas ofensivas más destacadas del Al-Ahli esta temporada, mientras que el penalti desperdiciado quedó como un simple detalle negativo en una noche que trajo un logro histórico para el delantero inglés.