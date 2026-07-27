Designado el sucesor ideal de Read: «Simplemente, la mejor opción para el Feyenoord»

Anco Jansen conoce al sustituto ideal de Givairo Read si el lateral derecho se marcha este verano del Feyenoord. El analista señala a Bart van Rooij (FC Twente) como una opción adecuada para el director deportivo Dévy Rigaux.

«No sé cómo lo ve el nuevo director deportivo belga. Pero es, sencillamente, la mejor opción neerlandesa para el Feyenoord», transmite Jansen al club de Róterdam en De Oosttribune de RTV Oost.

Jansen, eso sí, también ve obstáculos en el camino para el director del Feyenoord Rigaux en el caso de Van Rooij. «Pero también es la opción más cara. A mí me parecería lógico, pero no sé de cuánto dinero dispone el Feyenoord para ello».

Van Rooij, que milita en el FC Twente desde 2024, estuvo la pasada temporada en el punto de mira del Wolverhampton Wanderers. Sin embargo, los Tukkers rechazaron una oferta de diez millones de euros por el lateral derecho.

Van Rooij tiene contrato en De Grolsch Veste hasta mediados de 2028. Transfermarkt estima el valor de traspaso del carrilero de 25 años en diez millones de euros.

El Nottingham Forest va tras Read, pero sigue topándose con negativas en De Kuip. El Feyenoord pide al menos 30 millones de euros por el defensor, una cantidad que los ingleses, por ahora, no quieren pagar.

Además, el Feyenoord ve en Davis Opoku al sustituto ideal de Givairo Read, según informa el fiable Sascha Tavolieri. El lateral derecho del OH Leuven gusta mucho en Róterdam.