Desde la portería de Irak... Mbappé celebra su centésimo partido con Francia

Kylian Mbappé, capitán de Francia, parte como titular ante Irak en la segunda jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

Ya marcó dos goles ante Senegal y busca ampliar su cuenta frente a Irak.

Con 14 goles en Mundiales, está a cuatro de Messi, quien lleva cinco en esta edición.

Además, ante Irak alcanzará su partido 100 con Francia.

Según Transfermarkt, en sus 99 partidos anteriores con Francia ha marcado 58 goles y dado 40 asistencias.

Gracias a sus dos tantos ante Senegal, ya es el máximo goleador de Francia, superando a Olivier Giroud (57 goles).



